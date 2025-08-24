صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
معاشی اور اقتصاد ی ترقی میں بر آ مد ات کا شعبہ اہم ہو تا ہے : جو اد خر م وڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ۔۔۔

معاشی اور اقتصاد ی ترقی میں د یگر شعبوں کے علاو ہ بر آ مد ات کا شعبہ بھی خصوصی اہمیت ر کھتا ہے بر آ مد ات سے جہاں معاشی سرگر میاں فروغ پا تی ہیں و ہا ں یہ ز ر مبا د لہ میں اضافے کا با عث بھی بنتی ہیں وقت آچکا ہے کہ بر آ مد ات بڑھا نے کیلئے حکو متی سطح پر اقدا ما ت کیے جا ئیں سب سے پہلے سستی توا نا ئی کی فراہمی یقینی بنا ئی جا ئے کیونکہ مہنگی بجلی ٹیکسز کی بھر ما ر پیداوار ی لا گت بڑھانے کا موجب بنتی ہیں ا پنے مینو فیکچر نگ سیکٹر کو مضبو ط بنا یا جا ئے ۔

 

