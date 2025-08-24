ناقص کارکردگی ،ایم سی سپروائزر تنویر بھٹی نو کری سے فارغ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر سرگودہا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا شاہد عمران نے ناقص کارکردگی پر ایم سی 01 کے سپروائزر تنویر بھٹی کو ۔۔۔
فوری طور پر ملازمت سے برخاست کر دیا ہے ۔سی ای او نے ایم سی 1 کا اچانک دورہ کیا، جہاں علاقہ مکینوں نے شکایت کی کہ کئی روز سے گھروں سے کوڑا کرکٹ نہیں اٹھایا جا رہا۔ علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پائے گئے جبکہ صفائی بھی انتہائی ناقص پائی گئی۔ اس صورتحال پر شہریوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ رانا شاہد عمران نے موقع پر ہی ناقص کارکردگی کے ذمہ دار سپروائزر کو برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے اور واضح کیا کہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یونین کونسلز کے اچانک دورے اب معمول کا حصہ ہوں گے ، جہاں بھی کوتاہی پائی گئی، وہاں کے سپروائزر اور ذمہ دار عملے کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے گا۔ عملہ اپنا قبلہ درست کرے اور صفائی کے نظام کو اس معیار پر لائے جس پر عوام کا اعتماد بحال ہو۔ سی ای او نے ڈپٹی جنرل منیجرز اور متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ کچرا کنٹینرز کی بروقت صفائی، سٹریٹ سویپنگ اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے نظام کو مزید موثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے ۔ انہوں نے کہا کہ سستی یا غفلت کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کے لیے ایس ڈبلیو ایم سی میں کوئی جگہ نہیں ہے ۔