کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کا حل ہے :ہارون رشید
موچھ(نمائندہ دنیا)ہارون رشید ڈپٹی ڈائریکٹر صوبائی محتسب نے موچھ میں کھلی کچہری میں اظہار کرتے ہوئے کیا ۔۔۔
کہ حکومت پنجاب عوام کی دہلیز پر جاکر لوگوں کے مسائل حل کررہی ہے کھلی کچہری کا مقصد ہے کہ عوام اپنے مسائل کھل کر پیش کرے پنچاب کے صوبائی محتسب کی ہدایات سرکاری محکموں کے ذمہ داروں کو مسائل حل کرنے پر بھر پور توجہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں محکمہ مال۔مہنگائی اور دیگر محکموں کے متعلق شکایات مل رہی ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری کاروائی کریں گے عوام اپنے مسائل کے حل کیلئے ہمیں ضلعی دفتر میں بھی ہر وقت مل سکتے ہیں ان کی تکالیف کا ازالہ ہوگا۔