کمپنی مالی مشکلات کا شکار،صفائی ٹیکس ادا کرنے کیلئے مہم تیز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے اور صفائی ٹیکس وصولی مایوس کن ہونے کی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا مالی مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔۔۔
،بالخصوص ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر باعث تشویش ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے تاحال گرانٹ جاری نہیں کی ہے اورکمپنی کو اپنی ریکوری تیز کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے جس پر کمپنی حکام کی ہدایت پر عملہ صفائی نے گھر گھر جا کر شہریوں سے کوڑا عملہ صفائی کو دینے اور صفائی ٹیکس ادا کرنے کے لئے مہم تیز کر دی ہے ،تاہم اس حوالے سے صورتحال قابل رشک نہیں،ذرائع کے مطابق یہی صورتحال رہی تو ادارہ کی مالی مشکلات بڑھیں گی۔