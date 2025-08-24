صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھیرہ میں بہترین تعلیمی ادارے کا اعزاز گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کے نام

بھیرہ(نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ تعلیم کے لیے قائم مانیٹرنگ ٹیم نے تحصیل بھیرہ میں بہترین تعلیمی ادارے کا اعزاز گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بھیرہ کو دیا ہے ۔ اس سلسلے میں تقسیمِ اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔

 جس کے مہمانِ خصوصی چیئرمین مانیٹرنگ ٹیم محمد یاسین ورک اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میڈم کلثوم منشا تھیں۔تقریب میں بہترین مینجمنٹ، معیاری تعلیمی ماحول اور خوبصورت عمارت پر پرنسپل ساجدہ نعیم اور سائنس ٹیچر عندلیب نغمانہ کو تعریفی اسناد دی گئیں، جبکہ بہترین ریکارڈ اور عطیات اکٹھا کرنے پر سکول کلرک مہر ظفر اقبال کو بھی خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔واضح رہے کہ ترین فاؤنڈیشن کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بھیرہ میں چار کروڑ روپے کی لاگت سے جدید لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں، جس میں کلرک مہر ظفر اقبال کا اہم کردار رہا۔

 

