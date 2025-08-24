صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقبہ دینے کا جھانسہ دے کر 72 لاکھ روپے ہتھیا لئے

  سرگودھا
رقبہ دینے کا جھانسہ دے کر 72 لاکھ روپے ہتھیا لئے

شاہ پورصدر (نمائندہ خصوصی ) شاہ پور کے قریبی قصبہ جہان آبا دمیں رقبہ دینے کا جھانسہ دے کر جہانگیر ، نوید ، صغیر اقوام گجر نے ایک شخص محمد اجمل گھمن سکنہ چک 37 جنوبی سرگودہا سے۔۔۔

 72 لاکھ روپے ہتھیا لئے ، اجمل گھمن کے احتجاج اور دیوانی عدالت میں دعویٰ کرنے پر اس کواسلحہ دکھا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے اس کو دعویٰ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے اجمل کی درخواست پر جہانگیر وغیرہ کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ، جہانگیر نے رپورٹ درج کرائی کہ اس نے جہانگیر،اس کے تین بھائیوں ، پانچ بہنوں اور والدہ سے 53 کنال رقبہ خرید کیا اور دس لاکھ روپے بیعانہ دیا ، ملزمان نے اسے رقبہ کا انتقال کرا کر کے دینے کا جھانسہ دے کر مزید 62 لاکھ 87 ہزار روپے وصول کر لئے اور رقبہ کا انتقال کروا کر دینے سے انکار کر دیا ۔

 

