کندیاں شہر میں دکاندار من مرضی کے نرخوں پر اشیا بیچنے لگے
کندیاں (نمائندہ دُنیا )پنجاب حکومت کی جانب سے پیرا فورس کے قیام کے باوجود کندیاں شہر میں دکاندار عوام کو من مرضی کے نرخوں پر اشیائے خوردونوش فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے شکایت کی ہے۔۔۔
کہ دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر کے سامان مہنگے داموں بیچتے ہیں۔شہریوں کے مطابق جب دکانداروں سے باز پرس کی جاتی ہے تو وہ یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ سرکاری نرخوں پر منڈی سے سامان دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے نقصان اٹھا کر کم قیمت پر فروخت نہیں کر سکتے ۔ شہریوں نے سوال اٹھایا کہ جب دکاندار خود سرکاری نرخوں پر سامان خریدنے سے قاصر ہیں تو ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کا مقصد کیا ہے ؟عوام کا کہنا ہے کہ اے سی پپلاں اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے افسران جب بازاروں کا دورہ کرتے ہیں تو محض ریٹ لسٹ کی موجودگی چیک کرتے اور جرمانے عائد کر دیتے ہیں، لیکن عملاً اشیائے ضروریہ کی فروخت سرکاری نرخوں پر یقینی نہیں بنائی جاتی۔ شہریوں نے پیرا فورس پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ کریانہ، سبزی، فروٹ اور گوشت فروشوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ سرکاری نرخوں کے مطابق سامان فروخت کریں تاکہ عوام ریٹ لسٹ کے مطابق اشیائے خوردونوش خرید سکیں۔