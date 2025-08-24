صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں شہر میں دکاندار من مرضی کے نرخوں پر اشیا بیچنے لگے

  • سرگودھا
کندیاں شہر میں دکاندار من مرضی کے نرخوں پر اشیا بیچنے لگے

کندیاں (نمائندہ دُنیا )پنجاب حکومت کی جانب سے پیرا فورس کے قیام کے باوجود کندیاں شہر میں دکاندار عوام کو من مرضی کے نرخوں پر اشیائے خوردونوش فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں نے شکایت کی ہے۔۔۔

 کہ دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر کے سامان مہنگے داموں بیچتے ہیں۔شہریوں کے مطابق جب دکانداروں سے باز پرس کی جاتی ہے تو وہ یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ سرکاری نرخوں پر منڈی سے سامان دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے نقصان اٹھا کر کم قیمت پر فروخت نہیں کر سکتے ۔ شہریوں نے سوال اٹھایا کہ جب دکاندار خود سرکاری نرخوں پر سامان خریدنے سے قاصر ہیں تو ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کا مقصد کیا ہے ؟عوام کا کہنا ہے کہ اے سی پپلاں اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے افسران جب بازاروں کا دورہ کرتے ہیں تو محض ریٹ لسٹ کی موجودگی چیک کرتے اور جرمانے عائد کر دیتے ہیں، لیکن عملاً اشیائے ضروریہ کی فروخت سرکاری نرخوں پر یقینی نہیں بنائی جاتی۔ شہریوں نے پیرا فورس پپلاں سے مطالبہ کیا ہے کہ کریانہ، سبزی، فروٹ اور گوشت فروشوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ سرکاری نرخوں کے مطابق سامان فروخت کریں تاکہ عوام ریٹ لسٹ کے مطابق اشیائے خوردونوش خرید سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ

پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھویا مقام دلانا ہے : گورنر

جماعت اسلامی پاکستان میں نظام مصطفی کیلئے سرگرم :مقررین

ایل ڈی اے بلڈنگ زوننگ ریگولیشنز میں ترمیم

شجرکاری :شادمان بازار کے گرد پودے لگانے کی ہدایت

ٹیوٹا کے 74 پاس آؤٹس کو سعودیہ میں ملازمت کی فراہمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل