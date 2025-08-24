صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
رشتہ نہ دینے کے تنازع پر 3 افراد کی شہری کو دھمکیاں

شاہ پورصد(نمائندہ خصوصی )تھانہ جھاوریاں کے قصبہ کالرہ میں رشتہ نہ دینے کے تنازع پر تین افراد سلطان ، حیات اور ۔۔۔

صفدر نے فون پر احمد خان سکنہ کالرہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ، ملز موں کا دعویٰ تھا کہ احمد خان اپنی بیٹی کا رشتہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کرے ورنہ اچھا نہ ہو گا ۔ احمد خان نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا جس پر ملزم طیش میں آ گئے اور اسے اوپن سپیکر فون پر دھمکیاں دیں ، پولیس تھانہ جھاوریاں نے احمد خان کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

