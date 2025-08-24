بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کیلئے مہم 15 ستمبر سے
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت خوشاب کی زیر نگرانی ضلع خوشاب میں بچیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھنے کیلئے خصوصہ مہم 15ستمبر کو شروع ہو گی ۔۔۔۔
ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ خوشاب ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف نے بتایا ہے کہ مہم کے دوران 9تا 16سال کی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچانے کیلئے مفت ٹیکے لگائے جائیں گے ، یہ مہم 27ستمبر تک جاری رہے کی انہوں نے کہا کہ آج کی محفوظ بیٹی ہی کل کی محفوظ ماں ہے اس لئے بچیوں کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ ویسین ضرور لگاوئیں تاکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کا خواب پورا کیا جا سکے ، یہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ۔