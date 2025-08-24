صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت انسا نی حقوق کی خلا ف ور ز یو ں کے حوا لہ سے انتہا ئی حدوں تک پہنچ چکی :ذوالفقار علی

  • سرگودھا
حکو مت انسا نی حقوق کی خلا ف ور ز یو ں کے حوا لہ سے انتہا ئی حدوں تک پہنچ چکی :ذوالفقار علی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ٹی آئی اے ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ حکو مت انسا نی حقوق کی ۔۔۔

خلا ف ور ز یو ں کے حوا لہ سے انتہا ئی حدوں تک پہنچ چکی ہے پا کستا ن تحریک انصا ف ا نسا نی حقوق کی خلا ف ور ز یو ں پر عالمی عدا لت ا نصاف میں جا ر ہی ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمرا ن خا ن قید تنہا ئی میں ہیں کئی ما ہ ا ن کی بہنوں اور د یگر شخصیا ت کی ملا قات نہیں ہو ئی 11مہینوں سے کتابیں بھی بند ہیں با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمرا ن خا ن ا سوقت ملک قو م اور جمہور یت کے لیے تا ریخ سا ز جدو جہد کر ر ہے ہیں۔ 

 

