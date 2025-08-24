متعدد برادریوں اور سیاسی و سماجی شخصیات کی شادی خیل گروپ میں شمولیت
کالاباغ (نمائندہ دنیا) کالاباغ کی متعدد برادریوں اور سیاسی و سماجی شخصیات حاجی عدنان خان احمد خیل ۔۔۔
، سابق چیئرمین ایم سی کالاباغ گل محمد پراچہ، ماسٹر عبدالحق ، سابق کونسلر غلام محمد عرف خانی بلوچ ، اسلم کلیار، حاجی شفیع اللہ سنبل عرف کاکا ، ملک ساجد اعوان نے اپنی برادریوں اور ساتھیوں سمیت سابق ایم پی اے و سابق صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب و نائب صدر پنجاب مسلم لیگ ( ن )امانت اللہ خان شادی خیل سے کمر مشانی میں ملاقات کرکے شادی خیل گروپ میں شمولیت اختیار کرلی اس موقع پر امانت اللہ خان شادی خیل نے کالاباغ کی تمام برادریوں اور اہم شخصیات کا خیر مقدم کیا انہوں نے کالاباغ کی برادریوں اوراہم شخصیات کی شمولیت کو شادی خیل گروپ کے لئے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اعتماد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔