مسلم لیگ ن نے کرپشن کیخلاف عملی جہاد شروع کیا ہے :عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ملک کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکمرانوں نے ملکی دولت کو کس طرح لوٹ کر بیرون ملک منتقل کیا ہے۔۔۔
سابق حکمران بھول گئے تھے کہ آخر وقت ختم ہونا اس لئے انہوں نے بے حساب کرپشن کی ،رہنما مسلم لیگ ن عثمان شانی نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے کرپشن کیخلاف عملی جہاد شروع کیا ہے کیونکہ حکومت نے احتساب کا پہیہ چلا دیا ہے اب کوئی بھی کرپٹ شخص اس احتساب سے نہیں بچ سکے گا سابق حکمرانوں کو ہر صورت میں قوم کے سامنے لوٹی ہوئی دولت کا جوابدہ ہونا پڑیگا اسوقت پاکستان کرپشن کی وجہ سے مختلف مسائل کی دلدل میں دھنستا جارہا ہے جس کے ذمہ دار سابق پی ٹی آئی حکمران ہیں۔