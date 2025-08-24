صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن نے کرپشن کیخلاف عملی جہاد شروع کیا ہے :عثمان شانی

  • سرگودھا
مسلم لیگ ن نے کرپشن کیخلاف عملی جہاد شروع کیا ہے :عثمان شانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ملک کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکمرانوں نے ملکی دولت کو کس طرح لوٹ کر بیرون ملک منتقل کیا ہے۔۔۔

 سابق حکمران بھول گئے تھے کہ آخر وقت ختم ہونا اس لئے انہوں نے بے حساب کرپشن کی ،رہنما مسلم لیگ ن عثمان شانی نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے کرپشن کیخلاف عملی جہاد شروع کیا ہے کیونکہ حکومت نے احتساب کا پہیہ چلا دیا ہے اب کوئی بھی کرپٹ شخص اس احتساب سے نہیں بچ سکے گا سابق حکمرانوں کو ہر صورت میں قوم کے سامنے لوٹی ہوئی دولت کا جوابدہ ہونا پڑیگا اسوقت پاکستان کرپشن کی وجہ سے مختلف مسائل کی دلدل میں دھنستا جارہا ہے جس کے ذمہ دار سابق پی ٹی آئی حکمران ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

راہوالی :چوک شوگر ملز،سروس روڈ پربارشی پانی جمع

سیالکوٹ :عوامی مسائل کا حل ،کمپلینٹ مینجمنٹ سیل فعال

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

آفیسرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ نے جیت لیا

سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں کا دورہ ،صفائی کا جائزہ

گھریلو ملازمہ کی ہلاکت ،ضمانت خارج ، میاں بیوی گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل