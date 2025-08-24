تحصیل پپلاں میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ، کئی گھر متاثر
کندیاں (نمائندہ دُنیا)تحصیل پپلاں میں نوشہرہ علووالی، ڈھینگانہ، میلے والی، ممووالی اور بکھڑا کے مقامات پر دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔۔۔
جس کے نتیجے میں درجنوں گھر متاثر جبکہ قدیمی شیرشاہ سوری روڈ کے دریا برد ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔یونین کونسل علووالی اور کچہ گجرات میں کٹاؤ نے کئی بستیاں اپنی لپیٹ میں لے لی ہیں اور اب تک متعدد گھر دریائے سندھ کی موجوں کی نذر ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ حکومت نے حفاظتی بند کی تعمیر کا آغاز کیا تھا تاکہ آبادی کو دریا برد ہونے سے بچایا جا سکے ، تاہم حکومت کی تبدیلی کے بعد فنڈز کی فراہمی روک دی گئی جس کے باعث منصوبہ ادھورا رہ گیا۔حالیہ دنوں میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے اور سیلابی صورتحال کے باعث کٹاؤ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر بروقت حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے اور قدیمی شیرشاہ سوری روڈ بھی دریا برد ہو جائے گی۔اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے ، حفاظتی بندوں کی تعمیر مکمل کرنے اور متاثرہ آبادی کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔