صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسین ہائی وے شہباز کلاسرا سے ملاقات

  • سرگودھا
کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسین ہائی وے شہباز کلاسرا سے ملاقات

کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسین ہائی وے شہباز کلاسرا سے ملاقات عوامی فلاحی رابطہ سڑکوں کے ٹینڈر بحالی کا مطالبہ تفصیلات کیمطابق کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔۔۔

 وفد ملک اکرام کندی، مظہرنیازی ملک امیراکبرکلیار ،ملک امیر وٹو کی چیئرمین سیدصفدر شاہ کی سربراہی میں ایکسین ہائی وے شہباز احمد کلاسرا سے ان کے آفس میں ملاقات کی وفد نے سابقہ دور حکومت میں کندیاں تا پپلاں تھل کینال المعصوم چوک تا ریل بازار روڈ کے لیے ٹینڈر کو دوبارہ بحال کرانے اور عوامی فلاحی منصوبوں کو ہر حکومت میں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

راہوالی :چوک شوگر ملز،سروس روڈ پربارشی پانی جمع

سیالکوٹ :عوامی مسائل کا حل ،کمپلینٹ مینجمنٹ سیل فعال

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

آفیسرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ نے جیت لیا

سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں کا دورہ ،صفائی کا جائزہ

گھریلو ملازمہ کی ہلاکت ،ضمانت خارج ، میاں بیوی گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل