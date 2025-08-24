کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسین ہائی وے شہباز کلاسرا سے ملاقات
کندیاں(نمائندہ دنیا)کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسین ہائی وے شہباز کلاسرا سے ملاقات عوامی فلاحی رابطہ سڑکوں کے ٹینڈر بحالی کا مطالبہ تفصیلات کیمطابق کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔۔۔
وفد ملک اکرام کندی، مظہرنیازی ملک امیراکبرکلیار ،ملک امیر وٹو کی چیئرمین سیدصفدر شاہ کی سربراہی میں ایکسین ہائی وے شہباز احمد کلاسرا سے ان کے آفس میں ملاقات کی وفد نے سابقہ دور حکومت میں کندیاں تا پپلاں تھل کینال المعصوم چوک تا ریل بازار روڈ کے لیے ٹینڈر کو دوبارہ بحال کرانے اور عوامی فلاحی منصوبوں کو ہر حکومت میں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ۔