پٹواریوں کی عقل پر بریانی نے پردے ڈال دیئے : سجاد احمد چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کرپٹ لوگ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپٹ کہیں تو یہی کہا جاسکتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے۔۔۔
کوئی حیا ہوتی ہے ان بے شرموں میں نہ شرم ہے اور نہ ہی حیا خود کرپشن میں ملک سے فرار ہوئے ہیں اور دوسروں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں ،رہنماء پی ٹی آئی سجاد احمد چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ پٹواریوں کے لیڈر پٹواریوں کو بریانی اور قومی ترانے کے پیچھے لگا کر خود قومی خزانہ لوٹ کر اپنے اپنے ملک کو روانہ ہوگئے ہیں بدقسمتی سے پٹواریوں کی عقل پر بریانی نے پردے ڈال دیئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی تباہی جو حکمران کرکے اپنے کیس ختم کروانے کے بعد چپکے سے بیرون ملک فرار ہونا شروع ہوچکے جو پاکستانیوں کی بدقسمتی کے سوا کچھ نہیں ۔