  • سرگودھا
جوہرآباد:پیرا فورس کے ایکشن کی وجہ سے خرید و فروخت نا ممکن

جوہرآباد(نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہرآباد میں پیرا فورس کی جانب سے کئے گئے گرینڈ آپریشن کے بعد شہریوں کیلئے دکانوں سے خرید و فروخت ناممکن ہو گئی ۔۔۔۔

آپریشن کی مد میں دکانوں کے سامنے مسمار کئے جانیوالے تھڑے اور سیڑھیوں کے بعد شہریوں کا دکانوں میں داخل ہونا دشوار ہو گیا۔ جبکہ پانی کی نکاسی کیلئے سیوریج نالہ کو بھی کھلا چھوڑ دیا گیا جس سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن دوکانداروں اور شہریوں کیلئے وبال جان بن چکی ہے ۔ تاجروں کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور تاجروں کے مابین جو مذاکرات ہوئے تھے کہ تاجر دو فٹ پر سیڑھیاں تعمیر کر سکتے ہیں ۔ضلعی انتظامیہ ان مذاکرات کو پس پشت ڈالتے ہوئے دوکانداروں کی جانب سے انتظامیہ کے کہنے پر دوبارہ تعمیر کئے جانیوالے تھڑوں اور سیڑھیوں کو گرا کر ان کا کروڑوں روپے کا نقصان کیا۔

 

