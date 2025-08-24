صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کا تنازع ، بھائی کی بیوہ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا

  • سرگودھا
زمین کا تنازع ، بھائی کی بیوہ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا

شاہ پورصدر(نمائندہ خصوصی ) قصبہ بکھر بار کے ڈیرہ کھجی والا میں دیوروں نے ایک ساتھی کے ہمراہ زمین کے تنازع پر اپنے فوت ہو جانے والے بھائی کی بیوہ پر حملہ کر کے اسے اور۔۔۔

 اس کے والد کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے پولیس تھانہ شاہ پورصدر نے عصمت خاتون بیوہ نذرحیات کی رپورٹ پر اس کے دیوروں محمد اعجاز، محمد نوازپسران محمد حیات ، نصرحیات کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ، عصمت خاتوں نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا خاوند نذرحیات چند ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا وہ اپنے خاوند کی مزروعہ زمین کاشت کرتی ہے ، گذشتہ روز وہ اپنے والد محمد یار سکنہ نوشہرہ کے ہمراہ اپنے رقبہ پر گئی تو اس کے دیور اسلحہ لے کر آ گئے اور اس کو اور اس کے والد کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا اور دھمکی دی کہ دوبارہ اس طرف آئی تو جان سے مار دیں گے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

