فاروقہ اور گردونواح میں ڈیڑھ گھنٹے کی بارش ، ہر طرف پانی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)فاروقہ اور گردونواح میں ڈیڑھ گھنٹے کی بارش نے جل تھل ایک کردیا ساڑھے چار بجے تیز بارش شروع ہو گئی۔۔۔
جو ڈیڑھ گھنٹہ مسلسل جاری رہی تیز بارش کے باعث گلیاں ندی نالوں کھیت تالاب کا منظر پیش کرنے لگے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا بارش کے باوجود شہر بھر میں حبس کی شدت برقرار ہے محکمہ زراعت کے مطابق حالیہ بارشیں دھان اور کماد کی فصل پر خشگوار اثرات مرتب کریں گی جبکہ محکمہ موسمیات نے مذید بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے ۔