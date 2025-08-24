گوشت کی انتہائی مہنگے داموں فروخت نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دیں :سماجی رہنما
بھیرہ(نامہ نگار)نواحی قصبہ چک مبارک میں اشیا خوردونوش اور گوشت کی انتہائی مہنگے داموں فروخت نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں سماجی کارکنوں رانا ابرار حسین رانا محمد وقار رانا محمد عامر رانا عبدالوہاب رانا عدنان اور۔۔۔
رانا محمد عامر نے کہا ہے کہ قصبہ میں اس وقت سبزی فروٹ کے ساتھ ساتھ گوشت بھی مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے اور غریب ادمی کو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق کوئی بھی ضروریات زندگی دستیاب نہیں جبکہ گوشت کی کوالٹی بھی انتہائی ناقص ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گراں فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غریب عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنائیں۔