کندیاں:گورنمنٹ ڈگری کالج میں سہولیات ، اساتذہ کی کمی
کندیاں (نمائندہ دُنیا)کندیاں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں مستقل اساتذہ، فرنیچر اور لیبارٹری کے سامان کی کمی کے باعث طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ کالج میں کلاسوں کا آغاز آٹھ برس قبل ہوا تھا۔۔۔
لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اساتذہ کی کمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔طالبات کا کہنا ہے کہ سائنس اور کمپیوٹر لیب میں مطلوبہ سامان نہ ہونے کے باعث پریکٹیکل ورک متاثر ہو رہا ہے ۔ اس کے علاوہ فرنیچر کی قلت بھی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے اور کئی طالبات فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ والدین اور عوامی و سماجی رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت کے \"پڑھا لکھا پنجاب\" کے دعوے اس ادارے میں یکسر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔اہل علاقہ نے سیکرٹری تعلیم پنجاب، ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹیچرز کی خالی آسامیوں پر تعیناتیاں کی جائیں اور کالج میں فرنیچر و لیب کے سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ طالبات بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔