مسلم/الائیڈ سکول بھاگٹانوالہ کی طالبات نے شاندار رزلٹ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)جماعت نہم کے سالانہ امتحان میں مسلم/الائیڈ سکول بھاگٹانوالہ کی ہونہار طالبات نے شاندار کامیابیاں سمیٹ کر ادارے اور۔۔۔
علاقہ کا نام روشن کر دیا۔طالبہ ہادیہ نے 536 نمبر حاصل کر کے علاقہ بھر کی طالبات میں اول پوزیشن اپنے نام کی۔ ریتال اسلم نے 527 نمبر زرنش عنایت نے 526 نمبر حاصل کر کے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اسی طرح ریان انصر 524 نمبر، آمنہ حسین 522 نمبر، عائشہ اقبال 522 نمبر، ام ہانیہ 515 نمبر، حلیمہ سعدیہ 514 نمبر جبکہ عائشہ اور عروہ زاہد نے 506 نمبر حاصل کر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔