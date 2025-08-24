جوہرآباد:پٹواری کی بد عنوانی کی شکایت ، تحقیقات کا حکم
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر نور پور تھل نے نواں سگو کے پٹواری محمد اعجاز آہیر کی مبینہ بد عنوا نی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔۔۔
، پٹواری پر لگائے جانیوالی الزام کی تحقیقات کیلئے ریونیو آفیسر ملک ربنواز راہدری کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے مفصل رپورٹ پیش کرنے کی ہدائت کی گئی ہے ۔، یہ کاروائی نور پور تھل کے رہائشی خالد جاوید کی جانب سے دی گئی درخواست کی روشنی میں کی گئی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ وہ نواں سگو کے رہائشی صابر حسین کے والد کا انتقال وراثت درج کروانے کے لئے حلقہ پٹواری کے دفتر گئے تو پٹواری محمد اعجاز نے 15 ہزار روپے رشوت طلب کی انکار کرنے پر فائل واپس کر دی۔