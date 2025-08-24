صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد:پٹواری کی بد عنوانی کی شکایت ، تحقیقات کا حکم

  • سرگودھا
جوہرآباد:پٹواری کی بد عنوانی کی شکایت ، تحقیقات کا حکم

جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر نور پور تھل نے نواں سگو کے پٹواری محمد اعجاز آہیر کی مبینہ بد عنوا نی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔۔۔

 ، پٹواری پر لگائے جانیوالی الزام کی تحقیقات کیلئے ریونیو آفیسر ملک ربنواز راہدری کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے مفصل رپورٹ پیش کرنے کی ہدائت کی گئی ہے ۔، یہ کاروائی نور پور تھل کے رہائشی خالد جاوید کی جانب سے دی گئی درخواست کی روشنی میں کی گئی درخواست میں بتایا گیا ہے کہ وہ نواں سگو کے رہائشی صابر حسین کے والد کا انتقال وراثت درج کروانے کے لئے حلقہ پٹواری کے دفتر گئے تو پٹواری محمد اعجاز نے 15 ہزار روپے رشوت طلب کی انکار کرنے پر فائل واپس کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

علما کی نشاندہی پر انسداد تجاوزات کی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ

مکان پرقبضہ،درخواست مسترد ہونے کے خلاف اپیل ناقابلِ سماعت قرار

مصطفی عامر قتل کیس کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

عباسی اسپتال میں ڈاکٹرز کااحتجاج جاری،دھرنے کاانتباہ

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی وضاحت

وفاقی وزیر تعلیم کا داؤد یونیورسٹی کی آگمینٹڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی لیب کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل