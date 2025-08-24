صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او سرگود ھا کی تھانہ شاہ پور میں کھلی کچہری

  سرگودھا
آر پی او سرگود ھا کی تھانہ شاہ پور میں کھلی کچہری

شاہ پور صدر (نامہ نگار )آر پی او سرگودہا شہزاد آصف خان نے تھانہ شاہ پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔

 ،انہوں نے سرکل شاہپور کے شہریوں کے مسائل موقع پر سماعت کرتے ہوئے فوری حل کے احکامات جاری کیے اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف ڈی ایس پی سرکل شاہپور ارشد گوندل بھی موجود تھے ، آر پی او شہزاد آصف خان نے کہا کہ شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل کرناپولیس کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے تھانوں کا دورہ بھی کیا اور پولیس ملازمین سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہلکاروں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ بلا خوف و پریشانی اپنے فرائض سرانجام دے سکیں۔

 

لاہور

