دھوکہ دہی اور فراڈ کے واقعات ، لاکھوں روپے ہتھیا لئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں کوٹمومن میں طاہر سے محمد احسن نے 1کروڑ60لاکھ روپے اور۔۔۔
اظہر اقبال سے ممتاز نے 95لاکھ روپے دھریمہ کے فہد سے محمد احمد نے ساڑھے 25لاکھ روپے ،سیٹلائٹ ٹاؤن کے سلمان سے ظہیر نے 8لاکھ روپے ،88جنوبی کے وقاص سے اسامہ نے 50لاکھ روپے کی رقوم کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے اور 139جنوبی کے شاہد نے اپنے محلے دار فرحان علی سے قیمتی گاڑی حاصل کر کے امانت میں خیانت کرتے ہوئے خر د برد کر لی،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔