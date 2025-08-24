شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ، لو گوں کو مشکلات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم ٹھپ ہونے کے باعث دیہی علاقوں کے بعد شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ہوگئی ہے۔۔۔۔
جس کی وجہ سے شام کے بعد گزرنے والے عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑرہا ہے اور کتو ں کے کاٹنے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں شہر کے علاقے کوٹ فریدٹی اینڈ ٹی استقلال آباد کالونی فیکٹری ایریا محمدی کا لونی مقام،حیات گل والہ جوہر کالونی وغیرہ میں آوارہ کتوں کی بھر مار ہو چکی ہے جو گزرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی آئندہ چند ماہ بعد انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گاانتظامیہ کا کہناہے کہ عدالت کے حکم پر آوارہ کتوں کے خلاف مہم بند کی ہوئی ہے ۔