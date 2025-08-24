صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ، لو گوں کو مشکلات

  • سرگودھا
شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ، لو گوں کو مشکلات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم ٹھپ ہونے کے باعث دیہی علاقوں کے بعد شہری علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی بھرمار ہوگئی ہے۔۔۔۔

جس کی وجہ سے شام کے بعد گزرنے والے عوام کو دشواری کا سامنا کرنا پڑرہا ہے اور کتو ں کے کاٹنے کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں شہر کے علاقے کوٹ فریدٹی اینڈ ٹی استقلال آباد کالونی فیکٹری ایریا محمدی کا لونی مقام،حیات گل والہ جوہر کالونی وغیرہ میں آوارہ کتوں کی بھر مار ہو چکی ہے جو گزرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی آئندہ چند ماہ بعد انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گاانتظامیہ کا کہناہے کہ عدالت کے حکم پر آوارہ کتوں کے خلاف مہم بند کی ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایف ڈی اے سروسز میں جدید اصلاحات جاری ،یاسرچٹھہ

ڈپٹی کمشنر کا فرانزک سائنس ایجنسی کے منصوبے کا جائزہ

پیرمحل:متعددمقامات پر تجاوزات کاصفایا،جرمانے

انتظامیہ سے معاملات طے ،بندپاورلومز چلانے کا اعلان

مولانا سلیم قادری کامشن جاری رکھیں گے :آصف رضا

چناب نگر،ماموں کانجن میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل