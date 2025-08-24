مہنگا گوشت بیچنے والے چکن فروشوں اور سپر سٹور مالکان کو جرمانے
موچھ (نمائندہ دنیا)پیرا فورس کا موچھ میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن مہنگا گوشت بیچنے والے چکن فروشوں اور ۔۔۔
سپر سٹور کے مالکان کو ہزاروں روپے جرمانے کیے کئی ایک تندور والوں کو وارننگ دی گئی کہ 100 گرام روٹی کی قیمت 13 روپے ہے اس سے زیادہ قیمت پر بیچنے والوں کو بھاری جرمانہ ہوگا پیرا فورس کے ڈسٹرکٹ انچارج بلال خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق گراں فروشوں اور ناجائز تجاوزات و دیگر جرائم کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رکھیں گے گراں فروش ناجائز منافع خوری چھوڑ دیں اور جن لوگوں نے سرکاری زمین۔ پر تجاوز کر رکھا ہے وہ ناجائز قبضہ چھوڑ دیں۔