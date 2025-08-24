صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ: پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت ،4 پمپ سیل

  • سرگودھا
بھیرہ: پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت ،4 پمپ سیل

بھیرہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے چک مبارک کے علاقے میں پٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی فروخت پر۔۔۔

 کارروائی کرتے ہوئے 4 پٹرول پمپس کو سیل کر دیا۔ یہ پٹرول پمپس وزارتِ پٹرولیم سے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر تیل کی مصنوعات فروخت کر رہے تھے ۔سیل کیے گئے پمپس میں احمد نواز پٹرولیم چک مبارک، گوندل پٹرولیم چک مبارک، سبحان اللہ پٹرولیم چاوہ اور گوندل پٹرولیم سردار پور نون شامل ہیں۔ ان چاروں پٹرول پمپس کو 9 اگست کو محکمہ سول ڈیفنس کے حکام نے بغیر اجازت نامہ کام کرنے پر سیل کیا تھا، تاہم مالکان نے 10 اگست کو سیل توڑ کر دوبارہ پٹرول فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔اس خلاف ورزی پر حساس اداروں کی رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن (ریٹائرڈ) محمد وسیم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کو حکم دیا کہ ان پٹرول پمپس کو دوبارہ سیل کیا جائے اور مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے پمپس کو سیل کر دیا اور واضح کیا کہ بغیر اجازت نامہ کسی کو بھی پٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری رہے گی۔

 

