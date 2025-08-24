دہشتگردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد سے ہی ممکن : متین احمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستانی امن پسند محبت بانٹنے والی قوم ہے دہشتگردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر عملدرآمد سے ہی ممکن ہے غیر سنجیدہ رویہ کسی بھی طرح پاکستان کو دہشتگردی اور۔۔۔
کرپشن سے پاک نہیں کرسکتا بلا امتیاز احتساب وقت کا تقاضا ہے جس نے بھی ملک میں کرپشن کی ہے اس کا محاسبہ کیا جائے ماضی میں بھی کرپٹ لوگوں کو معاف کیا گیا جس کی وجہ سے کرپشن بڑھی اور دہشتگردی میں اضافہ ہوا ان خیالات کا اظہار راہنما پاکستان پیپلز پارٹی متین احمد قریشی نے کیا انہوں کہا کہ فوج کی کوششوں سے دہشتگردی کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے بھارتی وزیر اعظم مودی کا بیان دہشتگردی کا کھلا اعتراف ہے حکمرانوں کو سوچنا چا ہیے کہ یہود و نصاریٰ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوسکتے ۔