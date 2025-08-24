کمشنر سرگودہا ڈویژن کا سیف سٹی کا دورہ ، جلوس کی مانیٹرنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے سیف سٹی کا دورہ کیا اور سرگودہا شہر سے برآمد ہونے والے 28 صفر کے ب عزاداری جلوس کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سیف سٹی کے جدید کیمروں کے ذریعے جلوس کے داخلی و خارجی راستوں اور مرکزی روٹس پر سکیورٹی کی صورتحال مانیٹر کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صیہب اشرف بھی کمشنر کے ہمراہ تھے ۔
افسران نے جلوس کے راستوں پر تعینات پولیس فورس، ریسکیو ٹیموں اور دیگر اداروں کی ڈیوٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ عزاداران کی سہولت اور امن و امان کے قیام کیلئے انتظامات کو مؤثر بنایا گیا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ سکیورٹی چیکنگ اور نگرانی کے عمل کو مزید سخت کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے تاکید کی کہ وقت کی پابندی کو یقینی بنایا جائے اور جلوس کے اختتام تک تمام ادارے مکمل الرٹ رہیں۔