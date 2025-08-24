صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر سرگودہا ڈویژن کا سیف سٹی کا دورہ ، جلوس کی مانیٹرنگ

  • سرگودھا
کمشنر سرگودہا ڈویژن کا سیف سٹی کا دورہ ، جلوس کی مانیٹرنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے سیف سٹی کا دورہ کیا اور سرگودہا شہر سے برآمد ہونے والے 28 صفر کے ب عزاداری جلوس کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سیف سٹی کے جدید کیمروں کے ذریعے جلوس کے داخلی و خارجی راستوں اور مرکزی روٹس پر سکیورٹی کی صورتحال مانیٹر کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صیہب اشرف بھی کمشنر کے ہمراہ تھے ۔

 افسران نے جلوس کے راستوں پر تعینات پولیس فورس، ریسکیو ٹیموں اور دیگر اداروں کی ڈیوٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ عزاداران کی سہولت اور امن و امان کے قیام کیلئے انتظامات کو مؤثر بنایا گیا ہے ۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ سکیورٹی چیکنگ اور نگرانی کے عمل کو مزید سخت کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے تاکید کی کہ وقت کی پابندی کو یقینی بنایا جائے اور جلوس کے اختتام تک تمام ادارے مکمل الرٹ رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کپاس کی بحالی قومی فریضہ، ہدف کاحصول ترجیح،افتخار سہو

ایمرسن یونیورسٹی میں جعلی داخلوں کا انکشاف

سیلاب زدہ علاقوں میں پولیس کا ریسکیو آپریشن جاری

شوکتا نون گینگ کے تین ارکان گرفتار، لاکھوں کا مال برآمد

منشیات فروشی پر سات ملزموں کے خلاف مقدمات درج

کوٹ ادو:طالب علم پر مسلح افراد کا تشدد، مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل