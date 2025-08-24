صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گوالہ کالونی،جانور شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ ٹھپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بیور کریسی کی افسر شاہی کی وجہ سے سرگودھا میں گوالہ کالونی کے قیام کے منصوبے میں بلا وجہ تاخیر باعث تشویش بنتی جا رہی ہے۔۔۔

 ،بلدیہ میں تعینات ہونیوالے ایڈمنسٹریٹر بیوروکریسی نے کبھی بھی ادار ے کی اتنی سپورٹ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ گوالہ کالونی میں تاخیر محکمہ ریونیو ہے چند سال قبل بلدیہ نے گوالہ کالونی کا رقبہ ریونیو سے خرید کیا ادائیگی تاخیر سے کرنے پر محکمہ نے تاوان (جرمانہ)لگایا بلدیہ نے جرمانہ معاف کروانے کے لیے اعلی حکام سے رابطے کئے مگر کچھ نہ بن سکابلکہ محکمہ ریونیو نے میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو منسوخ کرکے رقبہ واپس لے لیا جس پر بلدیہ نے جرمانہ معاف کرانے کے لئے مقامی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے اور افسران بالا اس حوالے سے کسی قسم کی منصوبہ بندی یا عملدرآمد کیلئے تیار نظر نہیں آتے ، اسی وجہ سے جانور شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ سست روی کا شکارہے ۔

 

