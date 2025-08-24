ناقص حکمت عملی،اسلحہ لائسنسوں کی کمپوٹرائزیشن کا عمل سست،پابندی پر بھی عمل نہ ہوسکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ناقص حکمت عملی کے باعث اسلحہ لائسنسوں کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل جہاں انتہائی سست روی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔۔۔
وہاں خود کاراسلحہ پر عائد پابندی کے حوالے سے عملدرآمد کی صورتحال بھی قابل تشویش بن چکی ہے ،ذرائع کے مطابق 7سال قبل ریجن بھر میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک جاری کر دہ اسلحہ لائسنسوں کو کمپیوٹرائزد کرنے کی مہم شروع ہوئی ، اس حوالے سے بھرپور آگاہی مہم بھی چلائی گئی اور حکومت کی جانب سے بار بار ڈیڈ لائن دینے کے باوجود عملدرآمد ایک چیلنج بن کر رہ گیا ہے ،ضلع سرگودھا میں منظور شدہ اسلحہ لائسنوں کی تعداد لگ بھگ دو لاکھ ہے جس میں سے 30فیصد پر ہی عملدرآمد ہو سکا ،اسی طرح حکومت نے آٹومیٹک ہتھیاروں کے لائسنسوں کو منسوخ کر کے انہیں مینیول کرنے کے احکامات جاری کئے تھے جس پر لائسنس ہولڈرز کی عدم دلچسپی کے باعث یہ عمل بھی التوا کا شکار ہے ، درخواست گزاروں کا کہنا ہے ڈویژنل انتظامیہ متعلقہ شعبے کو درست معلومات فراہم نہیں کر رہی جس کی وجہ سے تصدیق کا عمل التوا کا شکار ہے ،ارباب اختیار کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہئے ۔