کلورکوٹ: طوفانی بارش چھپر، سولر پلیٹیں اور سائن بورڈ اڑ گئے

  • سرگودھا
کلورکوٹ: طوفانی بارش چھپر، سولر پلیٹیں اور سائن بورڈ اڑ گئے

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا )کلورکوٹ اور گردونواح میں شدید طوفانی بارش کے باعث چھپر، سولر پلیٹیں اور سائن بورڈ اڑ گئے ، چھوٹے درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے ، تاہم تحصیل بھر میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

گزشتہ رات کلورکوٹ اور گردونواح میں شدید طوفانی بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ تیز ہوا کی شدت بہت زیادہ تھی جس کے باعث کئی گھروں کی چھتوں پر نصب سولر پلیٹیں، ڈش ٹوکرے ، چھپر اور سائن بورڈ اڑ گئے ۔ متعدد علاقوں میں چھوٹے بڑے درخت جڑوں سمیت گر گئے جبکہ مونگ کی کاٹی گئی فصل کو بھی نقصان پہنچا۔طوفانی بارش کے بعد نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے ، تاہم تحصیل کلورکوٹ بھر میں کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

 

