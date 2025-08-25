صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ:ناجائز تجاوزات کی بھرمار، آ مد و رفت میں مشکلات

  • سرگودھا
فاروقہ:ناجائز تجاوزات کی بھرمار، آ مد و رفت میں مشکلات

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا )فاروقہ میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، قبضہ مافیا نے سڑکوں پر کھوکھے قائم کر کے کرایہ پر دے دئیے۔مین روڈ، سجوکہ روڈ اور وجھوکہ روڈ پر کھوکھوں کی بھرمار کے باعث آمدورفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔

بااثر افراد نے مبینہ طور پر سرکاری اداروں کے سربراہان کی ملی بھگت سے یہ کھوکھے لگوا رکھے ہیں اور ان سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے ۔ان کی دیکھا دیکھی مین بازار اور چوک مسجد گنبد والی میں بھی دکانداروں نے اپنا سامان راستے میں سجا لیا ہے ، جس سے پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ۔تحصیل انتظامیہ اور پیرافورس بھی نامعلوم وجوہات کی بنا پر بااثر قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن کرنے سے گریزاں ہیں۔

 

لاہور

