قبرستان حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے مویشیوں کی چراگاہ بن گئے

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار) اہلِ اسلام کے قبرستانوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث یہ جگہیں مویشیوں کی چراگاہ بن گئی ہیں۔ قبروں پر اگنے والے خود رو پودے اور جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کر رہی ہیں۔۔۔

 جس سے فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے افراد خوف اور بداعتمادی کا شکار ہیں۔محمد شریف، محمد اقبال، اختر علی، عظمت اقبال اور فتح محمد نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قبرستانوں میں آوارہ جانوروں کی آمد و رفت نہ صرف قبروں کی بے حرمتی کا باعث بن رہی ہے بلکہ کئی قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو چکی ہیں۔انہوں نے تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ قبرستانوں کی نگرانی، دیوار بندی اور صفائی کا مؤثر انتظام کیا جائے اور خود رو پودوں کی تلفی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔

 

