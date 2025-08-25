صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین تنہا نہیں، مسلم لیگ ن ساتھ ہے :سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دنیا) مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ وادی سون اور دامنِ مہاڑ میں شدید بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں کی طغیانی سے ہونیوالی تباہ کاریوں کے متاثرین تنہا نہیں۔

مسلم لیگ (ن) انکے ساتھ کھڑی ہے اور انکی بحالی کیلئے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائے گی۔متاثرہ علاقوں کے دورہ کے بعد ن لیگ کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے املاک اور فصلوں کے نقصانات کے تخمینے کیلئے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی سروے کرایا جا رہا ہے ۔ قومی اور صوبائی حکومتیں متاثرین کی دل کھول کر امداد کریں گی۔

 

