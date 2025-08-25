صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایلیٹ فورس کی گاڑی کو حادثہ ،ملزم سر پر چوٹ لگنے سے ہلاک

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ملز موں کی گرفتاری کے بعد واپسی پر ایلیٹ فورس کی گاڑی حادثے کا شکار ہوگئی۔ حادثہ نجی کمپنی کے عملے کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔

واقعہ میں ایلیٹ اہلکاروں سمیت گاڑی میں موجود ملزم زخمی ہوگئے جبکہ ملزم اصغر علی سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ سب انسپکٹر راصف ولیم کی مدعیت میں طیب منظور اینڈ کمپنی کے عملے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔سب انسپکٹر راصف ولیم بمعہ ایلیٹ فورس ملزم علی رضا، محمد اکرم اور اصغر علی سکنائے گلاپور کو ریڈ کے دوران گرفتار کرنے کے بعد واپس سرگودھا کے لیے روانہ ہوئے ۔ مانگنی پل رقبہ 51 جنوبی کے قریب روڈ پر کھڑی طیب منظور اینڈ کمپنی کی مشینری (روڈ رولر) خراب ہونے کے باعث سڑک پر موجود تھی، تاہم وہاں حفاظتی کون یا ریفلیکٹر ٹیپ نہ لگائی گئی تھی۔ایلیٹ فورس کی گاڑی روڈ رولر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں گاڑی کا اگلا حصہ تباہ ہوگیا۔ حادثے میں ایلیٹ فورس کے اہلکار معمولی زخمی ہوئے جبکہ گاڑی میں موجود ملزم علی رضا اور محمد اکرم بھی مضروب ہوئے ۔ تاہم ملزم اصغر علی سر پر شدید چوٹ لگنے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

 

