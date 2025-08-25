ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب نے رانا سخاوت کو قائم مقام سیکرٹری مقرر کر دیا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب نے جم خانہ کلب کو ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے ، کلب کے سیکرٹری اکرام بلوچ کی حج پر روانگی کے فوراً بعد نئے سیکرٹری کے انتخاب کی بجائے اپنے نامزد کردہ شخص رانا سخاوت کو قائم مقام سیکرٹری مقرر کر دیا۔
رانا سخاوت کی نامزدگی کے بعد کلب کے امور بری طرح متاثر ہوئے اور نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔حالیہ دنوں قائم مقام سیکرٹری کی جانب سے کلب کے وسائل کو لوٹنے کی غرض سے ایک اشتہار جاری کیا گیا، جس میں عوام کو کلب کی دکانوں، ریسٹورینٹ اور دیگر املاک کی نیلامی میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق یہ اشتہار صرف کلب کی آئینی کمیٹی ہی جاری کر سکتی ہے ، لہٰذا قائم مقام سیکرٹری کا اقدام غیر آئینی ہے ۔عوامی حلقوں کا مزید کہنا ہے کہ کلب کے جملہ امور چلانے کے لیے ضروری ہے کہ سیکرٹری سمیت تمام عہدیداروں کے انتخاب کے لیے باضابطہ الیکشن کرایا جائے ۔ انتخابی عمل کے ذریعے قائم ہونے والی آئینی کمیٹی ہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نیلامی کا عمل مکمل کر سکتی ہے ۔ ان کے بقول قائم مقام سیکرٹری کی جانب سے اٹھایا گیا حالیہ اقدام قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔