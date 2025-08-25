صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد:حضرت امام حسنؓ کے یوم شہادت پر ماتمی جلوس

جوہرآباد:حضرت امام حسنؓ کے یوم شہادت پر ماتمی جلوس

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا ) نواسہ رسول ﷺ حضرت امام حسنؓ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آستانہ علامہ جوہر نظامی حسینی اسٹریٹ سے ایک بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔

جلوس کی قیادت مرکزی انجمن حسینیہ جوہرآباد کے جنرل سیکرٹری راجہ واجد حسین اور دیگر عہدیداران نے کی۔ جلوس میں جوہرآباد، گروٹ اور دیگر نواحی علاقوں سے آنے والی ماتمی سنگتوں نے نوحہ خوانی کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا رات گئے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ جوہرآباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔درایں اثناء ڈی پی او خوشاب سیدہ عمارہ شیرازی نے جلوس کا دورہ کیا اور پولیس کی جانب سے کیے گئے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 

