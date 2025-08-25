عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں :ڈاکٹرراو گلزار یوسف
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا)ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ خوشاب ڈاکٹرراو گلزار یوسف نے کہا ہے کہ عوامی تعاون کے بغیر ڈینگی پر مکمل قابو پانا ممکن نہیں ،شہری اپنے گھروں اور اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ڈینگی کے پھیلا کو روکا جا سکے۔
انسداد ڈینگی مہم کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ضلعی افسر صحت کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث ضلع خوشاب بالخصوص وادی سون اور مہاڑ کے علاقوں میں ڈینگی وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں اس لئے اس وائرس کے تدارک کی جدوجہد میں معاشرے کے ہر شہری کا شامل ہونا ضروری ہے ۔