صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا دورہ مکڑوال

  • سرگودھا
چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا دورہ مکڑوال

موچھ (نمائندہ دنیا)پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے چیئرمین را سعید خٹک کے دورہ مکڑوال کے موقع پر کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد نے تمام سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن را سعید خٹک نے مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتال مکڑوال کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر مائنز لیبر ویلفیئر آفیسر میانوالی ربنواز، مزدور رہنما حاجی مصور حسین اور زاہد اقبال ملاخیل بھی ان کے ہمراہ تھے ۔خادمِ مزدور را سعید خٹک نے ہسپتال میں میل ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ادویات کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتالوں سمیت مکڑوال ہسپتال میں بھی تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مزید بہتری لائی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر