چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا دورہ مکڑوال
موچھ (نمائندہ دنیا)پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے چیئرمین را سعید خٹک کے دورہ مکڑوال کے موقع پر کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد نے تمام سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن را سعید خٹک نے مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتال مکڑوال کا دورہ کیا۔
اس موقع پر مائنز لیبر ویلفیئر آفیسر میانوالی ربنواز، مزدور رہنما حاجی مصور حسین اور زاہد اقبال ملاخیل بھی ان کے ہمراہ تھے ۔خادمِ مزدور را سعید خٹک نے ہسپتال میں میل ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ادویات کی کمی کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر پنجاب محمد اسد کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام مائنز لیبر ویلفیئر ہسپتالوں سمیت مکڑوال ہسپتال میں بھی تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مزید بہتری لائی جا رہی ہے ۔