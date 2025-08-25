اربوں روپے کا پانی ضائع ،ڈیموں کی تعمیر نا گزیر :شہری
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) پاکستان میں ڈیموں کی تعمیر پر شہریوں نے اپنے ردِعمل کا اظہار کیا ہے ۔سابق مقامی چیئرمین و ناظم میاں عمر فاروق کلیار نے کہا کہ کالاباغ سمیت دیگر ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کو نہ صرف بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔۔۔
بلکہ 25 ارب روپے سے زائد مالیت کا پانی سمندر میں ضائع ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے ۔سابق کونسلر حاجی محمد یونس کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا ہے ، اگر ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اربوں روپے مالیت کا پانی ضائع ہونے کے بجائے استعمال میں آ سکتا تھا۔نزاکت علی نے کہا کہ حکمرانوں نے گلی، نالی اور سڑکوں کی سیاست پر توجہ دی، جس کے باعث پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ پانی جیسے سنگین مسائل کا شکار ہو رہا ہے ۔ اگر کم از کم 25 نئے ڈیم تعمیر نہ کیے گئے تو 2035ء تک ملک شدید پانی کے بحران سے دوچار ہو سکتا ہے ، جس کی ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔علی فرحان نے کہا کہ زیرِ زمین پانی کے مؤثر استعمال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، جبکہ بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کا واحد حل ڈیموں کی تعمیر ہے ۔