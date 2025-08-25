صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی87 کا ضمنی انتخاب ، امیدواروں کی حتمی فہرست جاری

  • سرگودھا
پی پی87 کا ضمنی انتخاب ، امیدواروں کی حتمی فہرست جاری

میانوالی (نامہ نگار )حلقہ پی پی-87 کے ضمنی انتخاب میں اپیلوں کے مرحلے کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ابتدائی فہرست میں 17 امیدوار شامل تھے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے منظوری کے بعد سردار بہادر خان کا نام بھی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔

 امیدواران 25 اگست تک کاغذات واپس لے سکیں گے ، جس کے بعد اسی روز شام کو باقی امیدواروں کی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔امیدوار 26 اگست کو پارٹی ٹکٹ جمع کرائیں گے اور اسی شام انتخابی نشانات کے ساتھ حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ اس طرح کاغذاتِ واپسی اور پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے لیے امیدواروں کے پاس دو دن باقی ہیں۔اب تک صرف پاکستان مسلم لیگ (ن) نے اپنا ٹکٹ علی حیدر نور خان نیازی کو جاری کیا ہے ، جبکہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور تحریک لبیک سمیت دیگر جماعتوں نے ابھی تک اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ آئندہ دو تین دن میں صورتحال مزید واضح ہونے کا امکان ہے ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے امیدوار کو ن لیگی امیدوار کے حق میں دستبردار کرانے اور مشترکہ طور پر انتخاب لڑنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔

 

