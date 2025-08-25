جوہرآباد :اندھے قتل کا سراغ،عثمان کو دوستوں نے مار ا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) ڈی ایس پی صدر ذوالفقار حسن کی سربراہی میں صدر پولیس جوہرآباد نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر مقتول عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔
مقتول عثمان کی ہمشیرہ صائمہ خاتون نے 27 مئی کو تھانہ صدر جوہرآباد میں درخواست دی کہ اس کا بھائی رشتہ داروں سے ملنے گیا مگر واپس نہ آیا۔ ڈی پی او خوشاب نے واقعہ کی تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی ذوالفقار حسن کو مامور کیا، جنہوں نے مقتول کی تلاش میں تمام ذرائع بروئے کار لائے ۔شبہ کی بنیاد پر عثمان کے چند دوستوں کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے دورانِ تفتیش انکشاف کیا کہ انہوں نے عثمان کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاش خاموشی سے قبرستان میں دفن کر دی۔ پولیس نے ملز موں کی نشاندہی پر لاش برآمد کر لی اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا۔