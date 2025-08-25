میانوالی میں گھر گھر سروے ، مستحقین کی شناخت ممکن ہوگی
داؤدخیل (نمائندہ دُنیا )پنجاب حکومت کی ہدایت پر پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری (PSER) کے تحت ضلع میانوالی میں گھر گھر سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
اس سروے میں شہری اور دیہی علاقوں کے ہر خاندان کے معاشی و سماجی حالات کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کو فلاحی پروگراموں میں شامل کیا جا سکے ۔ڈسٹرکٹ منیجر PSER میانوالی، ظہور عالم نے بتایا کہ سروے کا مقصد مستحق خاندانوں کی درست شناخت اور حکومتی وسائل کی شفاف تقسیم ہے ۔ ان کے مطابق یہ ڈیٹا احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، تعلیمی وظائف اور دیگر فلاحی اقدامات کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔تحصیل سپروائزر میانوالی، ظفر اقبال خان نے کہا کہ اس سروے سے غریب اور نادار خاندانوں کو براہِ راست حکومتی ریلیف فراہم کیا جا سکے گا، جس سے عوامی مسائل میں کمی آئے گی۔ ٹیم سپروائزر میانوالی اصغر خان نے کہا کہ یہ اقدام عوامی فلاح کے لیے نہایت اہم ہے اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ سروے ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ ڈیٹا زیادہ مستند اور جامع ہو۔سپروائزر عیسیٰ خیل، عبیداللہ خان کے مطابق اس سروے کے ذریعے حکومت کو علاقے کی اصل ضروریات کا علم ہوگا اور ترقیاتی منصوبے عوامی خواہشات کے مطابق تشکیل دیے جا سکیں گے ۔ سپروائزر پپلاں، ملک خرم نے کہا کہ PSER سروے سے فلاحی نظام میں شفافیت آئے گی اور امداد صرف ان لوگوں تک پہنچے گی جو حقیقی معنوں میں اس کے حقدار ہیں۔