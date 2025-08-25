صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاروخیل پٹرولنگ پوسٹ کے اہلکار عوام کو پریشان کر نے لگے

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار +ڈسٹرکٹ رپورٹر)چشمہ کندیاں لنک روڈ پر خودکار کیمرہ چالان سسٹم نصب ہونے کے باوجود یاروخیل پٹرولنگ پوسٹ کے اہلکار عوام کو دوہری مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں۔

شہریوں کے مطابق پہوڑاں والا میانوالی کے قریب نصب کیمروں سے ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں اور بغیر سیٹ بیلٹ گاڑی چلانے والوں کے خودکار چالان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیمروں سے آگے کھڑی پیٹرولنگ پوسٹ کی گاڑی کے اہلکار مزید چالان بھی کر دیتے ہیں۔ اس دوہرے عمل سے عوام کو غیر ضروری مالی نقصان کا سامنا ہے ۔شہریوں نے ڈی پی او میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ جب لنک روڈ پر جدید کیمرہ سسٹم موجود ہے تو یاروخیل پی ایچ پی پوسٹ کے اہلکاروں کو روڈ پر چالان کرنے سے روکا جائے ۔ ان کی ڈیوٹی صرف حفاظتی گشت تک محدود کی جائے ، تاکہ عوام اس غیر ضروری پریشانی سے نجات پا سکیں۔

 

