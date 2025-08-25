تحصیل بھیرہ کے تعلیمی مرکز وزیدی کو بہترین مرکز قرار دے دیا گیا
بھیرہ (نامہ نگار)سرکاری سکولوں میں معیارِ تعلیم کی بہتری اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے قائم وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی مانیٹرنگ ٹیم نے تحصیل بھیرہ کے تعلیمی مرکز وزیدی کو بہترین مرکز قرار دیا ہے۔
یہ اعزاز اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر خلیل احمد کی قیادت میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی پر دیا گیا۔ کارکردگی کے اعتراف میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، مس کلثوم منشاء نے مرکز وزیدی کو تعریفی سند (Certificate of Appreciation) جاری کی۔اس موقع پر تعلیمی مرکز کے اساتذہ نے کہا کہ وہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مدثر عباس بھٹی کی رہنمائی میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔