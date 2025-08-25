صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیسن کمپنی نوکریوں کا جھانسہ دے کر نوجوانوں کو لوٹنے لگی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )نام نہاد ٹائینز چائینا میڈیسن اینڈ مشینری کمپنی نے ضلع میانوالی سمیت ملک بھر میں نوکریوں کا جھانسہ دے کر سادہ لوح نوجوانوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔

 کمپنی یہاں سے دفتر بند کرکے غائب ہو چکی ہے لیکن راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں تاحال اس کا دھوکہ جاری ہے ، جسے روکنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں۔کچھ عرصہ قبل یہ کمپنی لاری اڈہ میانوالی پر دفتر قائم کرکے کندیاں، پپلاں، دلے والی اور گردونواح کے نوجوانوں کو بھی لاکھوں کا نقصان پہنچا چکی ہے ۔ متاثرین کے مطابق چند روز قبل کندیاں اور میانوالی شہر کے کئی نوجوان بھی دھوکے میں آئے ۔ ایک متاثرہ شہری نے بتایا کہ اسے ایک ایجنٹ کے ذریعے سیکورٹی گارڈ کی نوکری پر 40 ہزار تنخواہ کا جھانسہ دیا گیا۔ دفتر پہنچنے پر وہاں صرف خالی کمرہ اور چند کرسیاں موجود تھیں، جہاں ادویات اور مشینری کے لیکچر جاری تھے ۔ پہلے دن 6 ہزار روپے \"سکیورٹی فیس\" کے طور پر وصول کیے گئے اور مزید رقم دینے کے تقاضے شروع ہوگئے ۔متاثرہ نوجوان کا کہنا تھا کہ قرض لے کر پیسے دیے ، مگر نوکری نہ ملی، الٹا دھوکہ ہو گیا۔ دیگر متاثرین نے الزام لگایا کہ یہ گروہ مزید افراد کو پھنسانے اور رقوم ہتھیانے کے بعد پولیس سے ملی بھگت کے ذریعے بچ نکلتا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی اور نوجوانوں کو جعلی نوکریوں کے اشتہارات سے خبردار کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

