حضرت محمد مصطفے ٰ ﷺ کی ذات اقدس پوری کائنات کیلئے باعثِ رحمت :صاحبزادہ حامد رضا چشتی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )بزم علمائے اہلسنت جوہرآباد کے صدر مولانا صاحبزادہ حامد رضا چشتی نے کہا ہے کہ خیر البشر حضرت محمد مصطفے ٰ ﷺ کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے باعثِ رحمت ہے اور آپؐ کو ہر شعبے میں وہ معراج حاصل ہے۔۔۔
جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔جامع مسجد البول سیٹلائٹ ٹاؤن جوہرآباد میں استقبالِ ربیع الاول کے حوالے سے منعقدہ روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے علم و نور کی ایسی شمعیں روشن کیں جنہوں نے عرب جیسے علم و تہذیب سے محروم معاشرے کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دنیا کا ایک مہذب معاشرہ بنا دیا۔ آپؐ کی تعلیمات امن، اخوت، بھائی چارے ، یکجہتی اور برداشت کا درس دیتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس ماہِ مبارک میں جہاں ہم ولادتِ رسولﷺ کا جشن مناتے ہیں وہیں یہ بھی لازم ہے کہ ہم آپؐ کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی ہم آپؐ سے محبت کے دعوے کو سچ کر سکتے ہیں۔