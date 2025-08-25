بھیرہ شہر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرناضروری : مدثر ممتاز
بھیرہ (نامہ نگار)بھیرہ شہر کی تاریخی اہمیت کو ملکی سطح پر اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ تاریخی آثار کی حفاظت کی جا سکے اور شہر کو سیاحوں کے لیے پرکشش بنایا جا سکے۔
یہ بات اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے بھیرہ کی تاریخی عمارات کے دورے کے موقع پر کہی۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ بھی موجود تھے ۔دورے کے دوران انہوں نے شیرشاہ سوری کے دور میں تعمیر شدہ تاریخی جامع مسجد بھیرہ، باولی، مندر، ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں تعمیر ہونے والے شہر کے دروازے ، عیسیٰ ہاؤس، محلہ شیخانوالا کی جامع مسجد اور دیگر تاریخی مقامات کا معائنہ کیا۔اس موقع پر ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی کے ہمراہ انہوں نے بگویہ لائبریری اور مسجد میں قائم میوزیم کا بھی دورہ کیا، جہاں رکھے گئے نوادرات دیکھے اور اپنے تاثرات قلمبند کیے ۔ بعد ازاں سکالر انتظار احمد اسد اور نیئر عباس پراچہ کے ہمراہ عیسیٰ ہاؤس سے شہر کا فضائی منظر دیکھا اور بہترین انتظامات پر نیئر عباس پراچہ کا شکریہ ادا کیا۔