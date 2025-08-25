صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد کی ایکسیئن ہائی وے میانوالی سے ملاقات

میانوالی (نامہ نگار + ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد نے ایکسیئن ہائی وے میانوالی شہباز احمد کلاسرا سے ملاقات کی اور سڑکوں کے ٹینڈر بحالی کا مطالبہ کیا۔

کندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کا وفد، چیئرمین سید صفدر شاہ کی سربراہی میں، ملک اکرام کندی، مظہر خان، امیر اکبر کلیار اور امیر وٹو پر مشتمل تھا۔ وفد نے ملاقات کے دوران سابقہ دورِ حکومت میں کندیاں تا پپلاں، تھل کینال اور المعصوم چوک تا ریل بازار روڈ کے لیے منظور شدہ ٹینڈرز کو بحال کرانے اور عوامی فلاحی منصوبوں کو موجودہ حکومتی بجٹ میں شامل رکھنے کا مطالبہ کیا۔اس موقع پر ایکسیئن ہائی وے شہباز احمد کلاسرا نے کہا کہ ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ عوامی فلاحی منصوبے بلا تعطل جاری رہیں۔ حکومت پنجاب کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ سڑکیں کم لاگت اور جلد از جلد مکمل کی جائیں۔

 

